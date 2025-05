Trapani-Brescia oggi Serie A basket 2025 | orario gara-1 programma tv streaming

Oggi, il parquet si infiamma con la semifinale scudetto di Serie A tra Trapani e Brescia! Una sfida che segna un crocevia: da un lato la freschezza e l’entusiasmo dei Trapani Sharks, dall’altro la solidità di Brescia, una delle protagoniste degli ultimi anni. In un contesto sportivo in continua evoluzione, chi conquisterà la finale? Non perdere l’appuntamento: segui la diretta per vivere ogni emozione!

Iniziano le semifinali scudetto in Serie A. E quella che fa partire tutto è legata al fattore che, automaticamente, genererà almeno una nuova finalista: Trapani contro Brescia, la novità contro la costanza delle ultime stagioni. Vulcanica l'ascesa in quota Trapani Shark, con tutte le vicende che hanno portato nel giro di neanche 24 mesi dalla disputa della Serie A2 a una stagione con Jasmin Repesa in panchina e un roster di prim'ordine per arrivare là dove mai un club siciliano è riuscito a spingersi. D'altro canto, per Brescia c'è la possibilità di raggiungere ugualmente attimi di storia: è arrivata la Coppa Italia due anni fa, vuole arrivare adesso una finale scudetto che coronerebbe quanto costruito negli ultimi 10 anni in casa biancoblu.

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

