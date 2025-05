Tram il ponte di San Donnino Lepore in pressing su Autostrade | Va rifatto per motivi di sicurezza

Il sindaco Matteo Lepore lancia un appello chiaro: il ponte di San Donato va rifatto, e la sicurezza dei cittadini è al primo posto. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio, dove il potenziamento del trasporto pubblico e il Passante autostradale rappresentano una sfida cruciale per il futuro della mobilità a Bologna. La questione non è solo tecnica, ma un'opportunità per ripensare la città e migliorare la vita dei cittadini. Rimani aggiornato!

"È un balletto", per il sindaco Matteo Lepore, la posizione del governo sulla realizzazione del Passante, che di riflesso coinvolge anche il rifacimento del ponte di San Donato e di conseguenza la prosecuzione della linea rossa del tram fino al capolinea del Caab che, appunto, ’incrocia’ con l’altra grande opera. Il primo cittadino è chiaro: "La prima cosa su cui il governo deve rispondere riguarda il Pilastro – inizia Lepore –: i cittadini hanno diritto alla loro fermata del tram e che questo arrivi fino al loro rione". Proprio per questo "da subito occorre risolvere il nodo del ponte di San Donato – continua il sindaco –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tram, il ponte di San Donnino. Lepore in pressing su Autostrade: "Va rifatto per motivi di sicurezza"

Tram, finale a ostacoli. Il Passante lascia nel limbo il ponte di San Donnino

Il tram finale a ostacoli rischia di arenarsi nel limbo del ponte di San Donnino. La linea rossa, in dirittura d'arrivo verso San Donato, potrebbe subire un arresto proprio all'incrocio con il Passante.

Cerca Video su questo argomento: Tram Ponte San Donnino Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tram, il ponte di San Donnino. Lepore in pressing su Autostrade: Va rifatto per motivi di sicurezza; Bologna. Sul fallimento del tram e l’annullamento dei consigli di quartiere; Lepore: “Ravone da mettere in sicurezza. Sul Passante, se non si farà chiederemo i danni”; Tram, i fondi per la ‘Blu’. Il Comune di Bologna scrive a Roma, ma l’opposizione fa muro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Tram, il ponte di San Donnino. Lepore in pressing su Autostrade: "Va rifatto per motivi di sicurezza"

Come scrive msn.com: Il sindaco sul punto in cui ’incrocia’ col Passante: "O la società finanzia l’intervento, oppure lo fa". E sui costi dell’operazione ammette: "Ne dobbiamo discutere, ma si parla di milioni di euro".

Tram, finale a ostacoli. Il Passante lascia nel limbo il ponte di San Donnino

Si legge su msn.com: Lo stallo dell’allargamento di tangenziale e autostrada rischia di fermare il restyling del cavalcavia che porta al Pilastro. Campaniello rassicura: "La linea rossa arriverà al Caab. Penseremo alla fi ...

Tram, giungla San Donato. I residenti non mollano:: "Troppi disagi quotidiani"

Come scrive msn.com: Il comitato chiama Lepore dopo il summit saltato. Il Comune: presto ci vediamo "Bus deviati, che caos per mio figlio con sindrome di Down. Ma ora c’è il pulmino".