Tragico Scontro sull’A22 | Due Morti e Due Feriti tra Chiusa e Bressanone

Tragico incidente sull’A22 del Brennero: due vite spezzate e due feriti gravi. Questo dramma riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale in un periodo in cui il traffico estivo è in aumento. Le strade, spesso affollate, richiedono una maggiore prudenza da parte di tutti gli automobilisti. Riflettiamo su quanto sia fondamentale viaggiare in sicurezza, per noi e per chi ci circonda. La vita è preziosa, non dimentichiamolo mai.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma sull’autostrada del Brennero. Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, 30 maggio, sull’ autostrada A22 del Brennero, nel tratto compreso tra ChiusaVal Gardena e Bressanone, in provincia di Bolzano. Il bilancio è drammatico: due persone hanno perso la vita e altre due sono rimaste ferite, di cui una in gravi condizioni. Tamponamento tra furgone e mezzo pesante. L’incidente è avvenuto poco prima delle 7 del mattino, lungo la corsia nord dell’autostrada. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragico Scontro sull’A22: Due Morti e Due Feriti tra Chiusa e Bressanone

Cerca Video su questo argomento: Tragico Scontro Sull A22 Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Spaventoso scontro tra furgone e camion in autostrada: due morti e due feriti; INCIDENTE IN A22, DUE MORTI; Scontro mortale fra un furgone e un’auto sull’autostrada A11 all’altezza di Prato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Caos sulla A22, scontro tra un furgone e due auto: coda di 7 km e un ferito soccorso con l’elicottero

Secondo nordest24.it: AFFI (VERONA) - Un violento scontro si è verificato questa mattina, 17 maggio, lungo l'Autostrada del Brennero, precisamente nel tratto compreso tra i caselli di Ala-Avio e Affi, in direzione sud. Il ...

Tragico tamponamento tra furgone e camion sull’Autobrennero, muore 61enne

Da veronaoggi.it: Drammatico incidente sull’Autobrennero tra un furgone e un camion, un morto. Dopo quello della tarda mattinata di oggi, martedì 11, nuovo tragico incidente lungo l’Autobrennero A22 nel primo ... il ...

Incidente tra auto e camion sull’A22 a Verona nord, tre i feriti: uno è grave

Da veronaoggi.it: Incidente tra auto e camion sull’autostrada A22: tre feriti, uno è grave. Incidente tra mezzi pesanti e auto lungo l’autostrada A22 del Brennero nella tarda mattinata di oggi, martedì 11 marzo. Lo ...