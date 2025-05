Tragico incidente | travolta schiacciata contro un muro e uccisa dall’auto in retro

Un tragico incidente ha scosso Besozzo, con una donna di 60 anni schiacciata contro un muro da un'auto in retromarcia. Questo evento riporta alla ribalta un tema cruciale: la sicurezza stradale e la necessità di maggiore attenzione nelle manovre. In un contesto in cui gli incidenti domestici e urbani sono in aumento, riflettere su come migliorare la prevenzione diventa fondamentale. È tempo di agire per garantire strade più sicure per tutti.

L'auto che inizia a muoversi in retromarcia, la urta e la spinge contro un muro fino a ucciderla. È l'incidente avvenuto in via 25 aprile a Besozzo (Varese) nel pomeriggio di venerdì 30 maggio. La vittima è una donna di circa 60 anni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

