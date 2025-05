Tragico incidente | coppia di coniugi perde la vita dopo uno schianto in scooter

scooter. Questo drammatico evento riporta l'attenzione sulla sicurezza stradale, un tema sempre più urgente nel contesto del turismo su due ruote. Ricordiamo che la bellezza dei nostri paesaggi può nascondere insidie. È fondamentale adottare comportamenti responsabili per prevenire tragedie simili. La vita è preziosa: ogni viaggio deve essere un ricordo da custodire, non una storia di dolore.

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 30 maggio, a Torri del Benaco, lungo via Volpara. In base alle prime informazioni disponibili, due turisti tedeschi, marito e moglie, hanno perso la vita dopo essere usciti di strada mentre percorrevano la zona in sella a una. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Tragico incidente: coppia di coniugi perde la vita dopo uno schianto in scooter

Tragico incidente in moto: Francesco Cardillo è morto a soli 19 anni

Un tragico destino ha colpito Francesco Giuliano Cardillo, un giovane di soli 19 anni, che ha perso la vita in un grave incidente in moto a Camignone di Passirano.

Coppia di Bassano perde la vita in tragico incidente a Maiorca

Riporta nordest24.it: Una vacanza che doveva essere un momento di relax si è trasformata in un dramma per una famiglia di Bassano del Grappa. Ottorino Lelio, 74 anni, e Ileana Onisto, 77, hanno perso la vita in un tragico ...

Coppia di Bassano del Grappa muore in incidente stradale a Palma di Majorca durante le vacanze

Scrive gaeta.it: due coniugi di bassano del grappa muoiono in un incidente stradale a palma di majorca durante una vacanza, il figlio rimane ferito lievemente; la comunità locale ricorda il loro impegno culturale ...

Coniugi di Bassano del Grappa muoiono in un incidente stradale a Palma di Maiorca

rainews.it scrive: La tragedia è avvenuta mercoledì 7 maggio. Le vittime sono Ottorino Lelio, di 74 anni, e Ileana Onisto, di 77. La loro auto si è scontrata con un furgone ...