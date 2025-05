Tragedia sul bus | morta a 70 anni Rita Lusenti ex assessore di Introbio

Una tragedia che colpisce profondamente Introbio e la Valsassina. Rita Lusenti, ex assessore e amata maestra, ha perso la vita in un incidente sul bus mentre cercava di catturare un ricordo. Questo evento ci invita a riflettere sulla sicurezza dei trasporti e sull'importanza di restare concentrati, specialmente in momenti di bellezza naturale. La vita di Rita, dedicata alla comunità , rimarrà un'ispirazione per tutti noi.

Introbio (Lecco), 30 maggio 2025 - Addio a Rita Lusenti, 70 anni, ex maestra elementare conosciutissima in Valsassina per essere anche stata assessore di Introbio. È morta in seguito ad un incidente stradale in bus vicino al lago di Garda. L’incidente. Rita Lusenti  si è alzata dal proprio posto per scattare una foto ma, forse per una frenata che non si aspettava, ha perso l'equilibrio e ha picchiato la testa. Sembrava una botta da nulla, poco più di un taglio al capo. Invece, probabilmente per una emorragia cerebrale, è entrata in coma senza mai più risvegliarsi. Rita era ricoverata in ospedale, al Borgo Trento di Verona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tragedia sul bus: morta a 70 anni Rita Lusenti, ex assessore di Introbio

