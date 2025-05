Tragedia sfiorata tir contromano per 9 chilometri sulla Senese

Un tir ha viaggiato contromano per 9 chilometri sulla Senese, sfiorando una tragedia che poteva avere conseguenze devastanti. Questo episodio mette in luce un problema crescente: la sicurezza sulle strade italiane. Con l'aumento del traffico e delle distrazioni alla guida, è fondamentale riflettere sull'importanza di una guida responsabile. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo della polizia, il peggio è stato evitato. Ma quanto ancora possiamo tollerare?

Paganico (Grosseto), 30 maggio 2025 – Tragedia sfiorata all’alba di oggi, venerdì 30 maggio, lungo la Senese in direzione sud. Un tir ha percorso contromano la strada per 9 chilometri, dal km 30 al km 21. Solo l’intervento della polizia stradale di Arcidosso ha evitato il peggio. Il mezzo pesante è stato fermato all’altezza dell’uscita di Paganico nord. Alla guida del camion un uomo di 44 anni di origine straniera entrato nella Senese dall’arteria a Civitella, nel tratto in cui sono i lavori in corso. Gli automobilisti che hanno incrociato il mezzo pesante hanno lanciato l’allarme e la stradale è prontamente intervenuta a rallentare il traffico e a fermare il mezzo pesante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tragedia sfiorata, tir contromano per 9 chilometri sulla Senese

