Tragedia sfiorata a scuola | 16enne si ferisce gravemente

Un attimo di distrazione, una tragedia sfiorata. A Vasto, un 16enne si è ferito gravemente tentando di oltrepassare il cancello della scuola. Questo incidente riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle istituzioni educative, spingendo a riflettere sull'importanza di creare ambienti protetti per i nostri ragazzi. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, non un campo di battaglia. Rimanere sempre vigili è fondamentale!

Chieti - Un adolescente di Vasto si è procurato una profonda lesione al braccio cercando di superare il cancello dell'istituto scolastico; trasportato d'urgenza in ospedale. Un grave incidente ha coinvolto questa mattina un adolescente di 16 anni nei pressi di un istituto scolastico superiore di Vasto. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe tentato di scavalcare il cancello dell'edificio scolastico, ferendosi seriamente a un braccio. L'episodio si è verificato nelle prime ore della giornata, quando lo studente, per ragioni ancora da chiarire, ha cercato di accedere all'interno dell'area scolastica attraverso il superamento della recinzione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Tragedia sfiorata a scuola: 16enne si ferisce gravemente

Cerca Video su questo argomento: Tragedia Sfiorata Scuola 16enne Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Pontecorvo, piovono calcinacci dal soffitto di una scuola: tragedia sfiorata; Pontecorvo, Si staccano calcinacci dal soffitto. Tragedia sfiorata in una scuola; Piovono calcinacci in classe: colpito uno studente. Tragedia sfiorata nel Frusinate; Vittoria, il vento abbatte un albero alla scuola Caruano: auto distrutta, tragedia sfiorata. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Tragedia sfiorata a scuola: 16enne si ferisce gravemente

Si legge su abruzzo24ore.tv: Cronaca Chieti - 30/05/2025 16:12 - Un adolescente di Vasto si è procurato una profonda lesione al braccio cercando di superare il cancello dell'istituto scolastico; ...

Mix di farmaci prima di entrare in classe, 16enne sviene per strada a Lecce: salvato dai passanti

Secondo msn.com: Collassa a pochi metri da scuola, dopo avere assunto un mix di farmaci. La tragedia è stata sfiorata nella prima ... grazie alle cure ricevute, il 16enne non è in pericolo di vita.

Rissa a scuola, sfiorata la tragedia

Scrive rainews.it: Protagonisti un quattordicenne e un 15enne che, dopo una discussione per futili motivi, sono venuti alle mani, fra insulti e spintoni. In quei momenti concitati, è spuntato un coltello: ad avere ...