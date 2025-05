Tragedia in spiaggia muore sotto gli occhi della moglie tra le sue urla

Un tragico episodio ha scosso la spiaggia di Jesolo, dove un uomo è morto inaspettatamente davanti agli occhi della moglie. Questo dramma ci ricorda quanto sia fragile la vita, anche nei momenti di relax. La salute, spesso data per scontata, può riservare sorprese amare. È fondamentale prestare attenzione ai segnali del nostro corpo e non trascurare controlli medici, specialmente quando si è in vacanza.

Dramma sul lungomare di Jesolo nel primo pomeriggio di venerdì 30 maggio. Un turista è morto improvvisamente mentre passeggiava con la moglie lungo la battigia, a pochi passi dall’acqua. L’uomo si è accasciato al suolo senza preavviso, lasciando la donna sconvolta. Il malore è avvenuto nel tratto di spiaggia tra le torrette 21 e 22, dove il servizio di salvataggio è gestito da Jesolo Turismo Spa. A dare l’allarme è stata proprio la moglie, che ha iniziato a gridare e chiedere aiuto, attirando immediatamente l’attenzione dei bagnini presenti in quel tratto di litorale. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, trascinando l’uomo fuori dall’acqua e iniziando le prime manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

