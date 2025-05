Tragedia in spiaggia | il marito muore sotto gli occhi della moglie tra urla disperate

Un pomeriggio di sole si è trasformato in un dramma sulla spiaggia di Jesolo. Un turista tedesco di 79 anni, mentre passeggiava con la moglie, ha perso la vita improvvisamente, lasciando tutta la comunità e i bagnanti in stato di shock. Questo tragico evento riporta alla luce l'importanza della salute anche durante le vacanze, richiamando l'attenzione su quanto sia fondamentale prendersi cura di sé e dei propri cari. Una lezione amara in un momento che dovrebbe essere di gioia.

Un pomeriggio che doveva essere di relax e tranquillità si è trasformato in un incubo sulla spiaggia di Jesolo. Era il primo pomeriggio di venerdì 30 maggio quando un turista tedesco di 79 anni ha perso la vita sotto gli occhi della moglie, lasciando tutti i presenti sconvolti. L'uomo stava passeggiando lungo la battigia quando, senza alcun segnale, si è accasciato a terra. Un grido d'aiuto disperato. La moglie, colta dal panico, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto, attirando l'attenzione dei bagnini che presidiano la zona tra le torrette 21 e 22. I soccorritori sono intervenuti tempestivamente, portando l'uomo fuori dall'acqua e iniziando immediatamente le manovre di rianimazione.

