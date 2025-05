Tragedia a Besozzo | auto in retromarcia uccide una donna di 79 anni

Un tragico incidente ha scosso Besozzo, dove una donna di 79 anni ha perso la vita a causa di un'auto in retromarcia. Questo evento riaccende l'attenzione sulle norme di sicurezza stradale e sull'importanza di controllare sempre i freni, soprattutto nei veicoli parcheggiati. In un periodo in cui si parla tanto di mobilità sostenibile, non dimentichiamo che la responsabilità alla guida è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 30 maggio, poco prima delle 17:00, in via 25 Aprile a Besozzo (Varese). Una donna di 79 anni è morta dopo essere stata investita e schiacciata contro un muro da un’auto in movimento. Il freno a mano non inserito. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo — con targa svizzera — era stato lasciato in sosta dal conducente in una zona in lieve pendenza. Pare che il freno a mano non sia stato inserito, e l’auto si sarebbe così mossa in retromarcia per circa 50 metri, travolgendo la donna che camminava sul marciapiede. L’ impatto è stato devastante: nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la donna non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Besozzo: auto in retromarcia uccide una donna di 79 anni

