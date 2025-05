Traffico Roma del 30-05-2025 ore 18 | 30

Il traffico a Roma è un tema sempre attuale e quest'oggi, 30 maggio 2025, le strade sembrano essere in affanno. Incidente sulla A1 Roma-Napoli causa di lunghe code, ma non è l'unico punto critico: rallentamenti anche sulla Pontina e sulla via Aurelia. Mentre la mobilità sostenibile avanza, è interessante notare come l'affollamento delle arterie principali stia spingendo i cittadini a considerare alternative più eco-friendly. È tempo di ripensare il nostro modo di mu

Luceverde Roma nel trovati dalla redazione per un incidente code sulla A1 Roma Napoli tra il bivio per la 24 l'uscita per la diramazione Roma Sud in direzione di Napoli sempre per il CD sicuro una menti sulla Pontina tra Pomezia e Aprilia verso Latina ancora per un incidente rallentamenti sulla via Aurelia all'altezza della Stazione Aurelia in direzione di Piazza Irnerio altro incidente in via di Bravetta con rallentamenti nei pressi di via della Pisana incidente anche su via della Magliana con cuore all'altezza di via Scarperia ancora intenso il traffico sulla Tangenziale Est con rallentamenti e code da Corso di Francia via delle Valli verso San Giovanni infine sulla raccordo anulare code a tratti per traffico in carreggiata esterna della Roma Fiumicino alla Romanina è lungo la carreggiata interna dalla Cassia bis la Flaminia e dalla Nomentana la 24 come sempre per tutti i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it