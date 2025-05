Traffico Roma del 30-05-2025 ore 14 | 30

Domenica, il cuore di Roma si prepara a pulsare per la tappa finale del Giro d'Italia! Con partenza da San Pietro e un percorso che abbraccia luoghi iconici, la città vivrà un evento che celebra non solo il ciclismo, ma anche l’amore per la bellezza e la tradizione. Aspettati chiusure al traffico tra Circo Massimo e Ostia: una pausa necessaria per godere della passione sportiva in un contesto unico. Non perdere l'occasione di partecipare all’atmosfera fest

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domenica a Roma la tappa conclusiva della Giro d'Italia Per lo svolgimento della gara sono previste chiusure al traffico tra Circo Massimo San Pietro la Colombo e Ostia la tappa conclusiva di 143 km sarà suddivisa in due parti e prenderà il via alle 15:30 da San Pietro per concludersi alla Circo Massimo intorno alle 19 dopo aver raggiunto il litorale già tra oggi e domani per un altro evento saranno via via Chiuse le strade attorno alla Circo Massimo poi dalle prime ore di domenica chiuderanno tutte le strade delle circuito di gara mentre già da domani scatteranno i divieti di sosta nella giornata di domenica a 58 linee del trasporto pubblico saranno modificate 12 invece si fermeranno In alcune fasce orarie l'elenco in dettaglio sul sito romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-05-2025 ore 14:30

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

