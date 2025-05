Traffico Roma del 30-05-2025 ore 11 | 30

Attenzione a tutti gli automobilisti! Oggi, 30 maggio 2025, Roma sta affrontando un ingorgo imprevisto. A causa di un incidente su via Salaria, il traffico è deviato verso Rieti. In un contesto di mobilità urbana sempre più complesso, eventi come questi sottolineano l’importanza di soluzioni alternative e di una pianificazione intelligente. Non lasciare che un imprevisto rovini i tuoi piani: informati e pianifica il tuo viaggio con anticipo!

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità chiusa per un incidente via Salaria all'altezza di Osteria Nuova nelle due direzioni di marcia il traffico è deviato in direzione Rieti l'uscita è alle km 52900 Osteria Nuova per Salaria vecchia in direzione Roma Al km 53 e 200 sempre per Salaria vecchia intanto sulla tratto Urbano della A24 sono segnalate code tra gli svincoli per Portonaccio e la tangenziale est mentre nella viadotto dei presidenti le traffico con rallenta all'altezza di via ortignano per un incidente in via Appia Nuova prosegue la chiusura della strada tra via Alba e via casalmonferrato a chiusura iniziata ieri sera in seguito a un incendio ai cavi di una centralina telefonica di chiusura ricordiamo che dalle 14 di oggi scattano le prime chiusure nell'area del Circo Massimo che si amplieranno tra questa sera e domani andranno avanti fino a domenica sia per il concerto di liberato domani sera al circo sia per la tappa finale della Giro d'Italia evento che domenica ti richiederà chiusura e tra centro San Pietro la Colombo e Ostia https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-05-2025 ore 11:30

Il 13 maggio 2025, alle 11:30, il traffico a Roma si presenta particolarmente intenso. Secondo le notizie di Luceverde Roma, si segnalano code significative sulla Cassia, dal raccordo a via di Grottarossa, e sulla Flaminia in direzione della Salaria, da Labaro a via dei Due Ponti.

