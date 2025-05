Traffico Roma del 30-05-2025 ore 08 | 30

Sulla carreggiata interna del Raccordo di Roma, il traffico è come un fiume in piena: code tra Casilina e doppia, mentre l'esterno non è da meno, con rallentamenti tra Aurelia e Pisana. Una situazione che riflette il crescente affollamento urbano, dove la mobilità diventa sempre più complicata. È tempo di ripensare il nostro modo di muoverci in città: soluzioni innovative e sostenibili sono essenziali per il futuro!

Luceverde Roma Un saluto dalla redazione intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo con code tra Casilina e doppia trafficata anche la carreggiata esterna con code a tratti predestinati bustina ed ancora tra Aurelia e Pisana code per traffico anche sul tratto Urbano della Roma L'Aquila tra via Filippo Fiorentini è l'uscita per la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico intenso il traffico sulla via Flaminia con code tra raccordo via dei due punti verso il centro città stessa situazione sulla via Salaria concludi tra la motorizzazione civile il video per la tangenziale sulla Roma Fiumicino code per traffico tra via della Magliana & via del Cappellaccio

Schianto in tangenziale, il boato all’improvviso: traffico in tilt, code per chilometri

Un violento schianto in tangenziale ha provocato un boato all'improvviso, mettendo in ginocchio il traffico.

