Traffico Roma del 30-05-2025 ore 07 | 30

Roma, la tua mattina inizia con i soliti ritardi! Oggi, code segnalate sulla via Pontina e sull'A24 direzione tangenziale est. Con l'aumento dei pendolari e il ritorno alla normalità post-pandemia, il traffico continua a essere un tema caldo. Ricorda: partire con anticipo può fare la differenza! Rimanere aggiornati sulle condizioni stradali è fondamentale per una giornata serena. Preparati e guida con prudenza!

Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto code per incidente sono segnalati al momento sulla via Pontina in direzione Roma e tra Pomezia e il bivio per pratica di mare per traffico code Può risultare Urbano della A24 tre Tor Cervara in uscita per la tangenziale est anche lungo la carreggiata interna del raccordo anulare si sta in fila tra Casilina e Appia Complimenti poi sulla via Flaminia 3 Il raccordo è via dei Due Ponti in direzione centro e sulla via Salaria tra la motorizzazione civile e il bivio per la tangenziale code sulla stessa tangenziale via delle maglie via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico mi ricordo infine che dalle 14 di oggi è fino al 2 giugno tutta l'area 3 Circo Massimo foro romano e Colosseo Sarei interessata dai cambiamenti della viabilitĂ con divieti di transito e di sosta per la tradizionale parata militare del 2 giugno ma anche per un concerto al Circo Massimo del 3 Maggiore per la tappa conclusiva del giro d'Italia prevista per domenica primo giugno