Traffico Lazio del 30-05-2025 ore 17 | 30

Il traffico nel Lazio è di nuovo in crisi! Oggi, 30 maggio 2025, le code sulla A1 Roma-Napoli si allungano a causa di un veicolo in panne. Tempi di percorrenza stimati fino a 40 minuti! Questo episodio mette in luce un problema sempre più comune: la congestione urbana. Con l'estate alle porte, sarà fondamentale trovare soluzioni per rendere i nostri viaggi più fluidi e piacevoli. Non lasciarti sorprendere!

Luceverde Lazio trovati dalla redazione sulla A1 Roma Napoli code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 24 e Valmontone verso Napoli con tempi di percorrenza stimato circa 40 minuti proseguendo nella stessa direzione Anche a causa di un veicolo in panne Ci sono code tra Colleferro e Ferentino sulla raccordo anulare code lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino Tuscolana code a tratti anche in carreggiata interna dalla Cassia alla Flaminia dalla Nomentana la 24 e dalla Laurentina alla Pontina sulla testa Pontina rallentamenti per un incendio di follia all'altezza di Castel Romano Trigoria nelle due direzioni altre code Ma per il traffico intenso tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina da Francesca Ilari per il momento è tutto Grazie come sempre per ascolto un servizio alcune dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-05-2025 ore 17:30

Traffico Lazio del 14-05-2025 ore 09:30

Buongiorno da Luceverde Lazio! Oggi, 14 maggio 2025, alle 09:30, vi aggiorniamo sul traffico nel Lazio.

Cerca Video su questo argomento: Traffico Lazio 30 05 Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le strade chiuse a Roma sabato 24 e domenica 25 maggio; Autostrada Roma-Latina: pubblicato il bando per la tratta; Venerdì 30 maggio, via Cagna chiusa al traffico per lavori; Scontro frontale sulla Salaria: traffico in tilt, interventi in corso. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-05-2025 ore 15:25

Lo riporta romadailynews.it: Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sono al momento 6 km di coda sulla A1 ...

Ponte del 2 giugno: previsioni del traffico su strade e autostrade

Riporta gazzetta.it: Secondo Anas si intensificherà il transito di veicoli nel lungo weekend che anticipa l'estate. In aumento il flusso verso le località di mare ...

2 giugno, ecco i giorni caldi per il traffico: primo assaggio dell'esodo estivo sulle strade

Segnala msn.com: Traffico più intenso tra la sera di venerdì 30 maggio e la mattina di sabato 31, in particolare verso le località di mare. Circolazione dei mezzi pesanti interdetta 1 e 2 giugno ...