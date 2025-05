Traffico Firenze Stella FI | Tratto A1 Firenze Sud-Firenze Nord gratis per i pendolari Al via raccolta firme

Il traffico a Firenze continua a essere un gran problema per i pendolari, e la proposta di Marco Stella di rendere gratuito il tratto A1 tra Firenze Sud e Firenze Nord potrebbe rappresentare una svolta. Un'iniziativa che non solo allevierebbe le spese dei lavoratori, ma promuoverebbe anche l’uso del trasporto sostenibile. La raccolta firme è già partita: unisciti al movimento e fai sentire la tua voce!

Firenze: tassista blocca scippatore e restituisce la borsa a una ragazza. Marco Stella propone per lui un premio della Regione

A Firenze, un atto di coraggio ha visto protagonista il tassista Roberto Del Vecchio, che ha inseguito e bloccato uno scippatore restituendo una borsa rubata a una giovane ragazza.

Firenze, chiuso il Ponte di Mezzo: traffico in tilt

Si legge su 055firenze.it: Caos traffico a Firenze, nel quartiere di Novoli. I disagi alla circolazione sono derivanti soprattutto dalla chiusura del Ponte di Mezzo a causa di materiale in carreggiata. Inoltre, si è verificato ...

Firenze, i dannati della Bolognese. Clacson, smog e rabbia. Tutti fermi per i cantieri, “in fila per due ore”

Secondo msn.com: All’altezza di via di Careggi c’è un semaforo per i lavori di Publiacqua. L’altra grande strozzatura si crea all’incrocio con via dei Salviati. Oggi la società che gestisce il servizio idrico farà il ...

Residenti a pedaggio zero. “Rendere gratuito il tratto tra Firenze Nord e Sud”

Scrive msn.com: La proposta del consigliere regionale Marco Stella consegnata ieri a Roma. Il sottosegretario Ferrante disposto a convocare un tavolo con Aspi ...