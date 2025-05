Tradito da una visita medica | arrestato imprenditore latitante

Un imprenditore campano, Pasquale Capuano, è stato catturato durante una visita medica, dimostrando quanto sia sottile il confine tra libertà e giustizia. Questo arresto, parte del progetto Wanted della Polizia, mette in luce la crescente sinergia tra le forze dell'ordine nel combattere la criminalità organizzata. Un richiamo a riflettere su come anche il più semplice degli impegni possa rivelare verità nascoste. La caccia ai latitanti continua!

La Squadra Mobile di Genova unitamente alla Squadra Mobile di Napoli, nell’ambito del progetto Wanted, promosso dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e finalizzato alla cattura dei latitanti di spessore rilevante, ha arrestato l’imprenditore campano Pasquale Capuano il quale, da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Tradito da una visita medica: arrestato imprenditore latitante

Violenza sessuale su minori: arrestato l’allenatore di una squadra di pallavolo di Modena

Il mondo della pallavolo giovanile di Modena è sotto shock, dopo l’arresto di un allenatore accusato di violenza sessuale su minori.

Cerca Video su questo argomento: Tradito Visita Medica Arrestato Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

L'imprenditore latitante incastrato da una visita medica: ogni settimana cambiava telefono e schede; Napoli: arrestato un imprenditore latitante, tradito da un controllo medico; Tradito da un controllo medico, in manette imprenditore latitante ricercato da due mesi; Scappa alla vista della Volante, nelle tasche cocaina e hashish. Arrestato, chiede asilo politico. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Ciao piccolina", così la visita si trasformava in palpeggiamenti e molestie: chi è Giovanni Sgroi, il medico arrestato per abusi

milanotoday.it scrive: Tutte si presentavano per una visita gastroenterologica. Tra una domanda sullo stato di salute e l'altra però succedeva qualcosa. A casa qualcuna piangeva, altre hanno trovato la forza di confidarsi c ...

Tradito dalla tintarella Arrestato un latitante

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Un albanese di 40 anni era stato espulso dall’Italia ma era riuscito a tornare dopo un lungo itinerario: su di lui pendeva una condanna per traffico di droga. Espulso dall’Italia per traffico ...

Tradito dalle impronte digitali|Arrestato il ladro “Diabolik”

Secondo livesicilia.it: Francesco Longo, 47 anni, pregiudicato, è stato arrestato con l’accusa di furto ... Secondo i magistrati sarebbe lui l’autore della “visita” in un appartamento nel quartiere ...