Preparati a un'intensa settimana di emozioni con "Tradimento", in onda dal 31 maggio al 6 giugno 2025. Güzide sarà nel mirino del pericolo e il suo destino appeso a un filo: rischia di essere travolta da un'auto. Questo dramma, ricco di tensione e colpi di scena, rispecchia un trend crescente nelle soap opera, dove il rischio e la suspense catturano il pubblico. Non perdere l'occasione di scoprire come si snoderanno le trame!

Cosa ci attende nelle prossime puntate Tradimento, in onda dal 31 maggio al 6 giugno 2025? La soap turca con Vahide Perçin promette di regalarci episodi che ci terranno con il fiato sospeso. Al centro dei riflettori troveremo Güzide, che rischierà la vita. La giudice rischierà di finire sotto una macchina. Cosa accadrà ? Scopriamolo insieme. Tradimento, anticipazioni al 6 giugno: paura per Güzide. L’ex giudice Güzide rischierà di rimanere investita da un auto nera nei prossimi episodi Tradimento. Dopo l’inevitabile spavento, la donna tornerà a casa illesa e racconterà per telefono a Sezai quanto accaduto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tradimento, trame puntate dal 31 maggio al 6 giugno 2025: Guzide rischia di morire

Oggi, 13 maggio 2025, sveliamo le anticipazioni delle soap più amate: "Beautiful", "Tradimento", "The Family" e "La Promessa".

Secondo msn.com: Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Tradimento, The Family e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 maggio 2025, le prime tre su Cana ...

Da msn.com: Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 25 al 31 maggio 2025!

Come scrive alfemminile.com: Cambio di rotta per Tradimento: la soap turca di Canale 5 si sposta nella notte fonda per fare spazio all’attesissima finale di Uomini & Donne. Ma ...