Tradimento cambio programmazione | il 30 maggio la soap di Canale 5 slitta in seconda e terza serata

Il 30 maggio, gli appassionati di "Tradimento" dovranno pazientare: la soap turca slitta in seconda e terza serata. Un cambiamento che potrebbe dare nuovi spunti di discussione tra i fan, proprio mentre le vicende della giudice Güzide si avviano verso un epilogo atteso. Sarà una lunga notte di colpi di scena! Riuscirà il pubblico a resistere fino all'ultima rivelazione? La curiosità è alle stelle!

Sarà una lunga notte quella di venerdì 30 maggio per gli appassionati della soap turca Tradimento. La serie tv di Canale 5 infatti, non andrà in onda in prime time come di consueto, ma sarà trasmessa in seconda e terza serata. Tradimento, appuntamento del venerdì in tarda serata. Le vicende della giudice Güzide si avviano verso l’epilogo finale. Il serial turco trasmesso su Canale 5 è infatti nel pieno della seconda e ultima stagione. La rete ammiraglia Mediaset viene proposta da diverse settimane sia 7 giorni su 7 in daytime che il venerdì sera, con un maxi appuntamento che solitamente prende il via alle 21:30 circa e ci tiene compagnia fino alla mezzanotte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it