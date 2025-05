Tra striscioni e… Ranieri | Gasperini alla Roma? La tifoseria giallorossa si divide

La recente polemica tra la tifoseria giallorossa e Gian Piero Gasperini segna un punto di svolta nel dibattito calcistico italiano. La passione dei tifosi è palpabile, ma mette in luce anche le fragilità di una squadra in cerca di identità. In un contesto di cambiamenti e rivalità accese, l'amore per un allenatore potrebbe diventare un'arma a doppio taglio. E voi, da che parte state?

Si fosse presentato alle elezioni amministrative del 2024 a Bergamo, probabilmente Gian Piero Gasperini avrebbe vinto a man bassa con percentuali bulgare. L’amore quasi incondizionato della città e di tutto l’ambiente nerazzurro non è certo una novità ed è stato dimostrato a più riprese, a partire dal “vattene a rinnovare il contratto” esposto nell’ultima partita di campionato. Consiglio non seguito, ma non sarà un addio calcistico a spezzare un legame che ha cambiato la storia dell’ Atalanta. Anche se va detto come, sui social e nei bar, la notizia della sua scelta di lasciare Bergamo per trasferirsi proprio alla Roma, realtà con cui i rapporti tra gruppi organizzati non sono mai stati distesi, non sia stata accolta con grande piacere e ha trovato piuttosto poca popolarità nei nerazzurri più accesi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Tra striscioni e… Ranieri: Gasperini alla Roma? La tifoseria giallorossa si divide

Atalanta, è festa al Gewiss Stadium. Gli striscioni per Gasperini, il saluto di Toloi: «Grazie per questi 10 anni» - Il racconto fotografico e il video

L'Atalanta celebra un'epoca al Gewiss Stadium nell'ultima partita di campionato, omaggiando il mister Gian Piero Gasperini con striscioni carichi di affetto e riconoscenza.

Cerca Video su questo argomento: Striscioni E… Ranieri Gasperini Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tra striscioni e… Ranieri: Gasperini alla Roma? La tifoseria giallorossa si divide; Gasperini alla Roma, ci siamo: quando è fissato l'incontro con Friedkin e i retroscena; Ranieri mantiene il segreto sul nuovo allenatore della Roma: Non lo dico nemmeno a mio fratello; Da Dybala a Paredes: i dubbi di Gasperini sulla rosa. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media