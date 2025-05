Tra sport e indagini storiche le Speroniadi degli studenti di Palermo rivelano una città invisibile

Questa mattina, il Foro Italico di Palermo ha vissuto un'esperienza unica con le "Speroniadi", un evento che unisce sport e storia. Gli studenti dell'Istituto comprensivo "Sperone-Pertini" hanno dato vita a una giornata di attività che mette in luce una dimensione invisibile della città. In un'epoca in cui educazione e inclusività sono temi centrali, questo progetto dimostra come il gioco possa diventare un potente strumento di scoperta e coesione sociale.

Il prato del Foro Italico di Palermo ha ospitato stamattina la seconda edizione delle "Speroniadi", un progetto didattico, tra sport e socialià, dell' Istituto comprensivo "Sperone-Pertini" di Palermo, nato in senso al progetto "MASI" sostenuto dalla Fondazione Bolton for Education, che ha visto lavorare insieme docenti, educatori ed educatrici dell' Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, con tutte le classi quarte e quinte della primaria, e con le classi di secondaria dello "Sperone-Pertini.