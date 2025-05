Tra sicurezza nazionale e soft power Il rebus Usa sui visti cinesi

Negli Stati Uniti si gioca una partita complessa tra sicurezza nazionale e soft power: come affrontare l’influenza cinese nelle università senza compromettere l'integrità di studenti e ricercatori? Questa questione, sempre più attuale, mette in luce un equilibrio delicato, dove il rischio di polarizzazione è alto. È un riflesso di come le sfide globali richiedano soluzioni innovative e inclusive, senza rinunciare a dialogo e collaborazione.

Come contrastare l'influenza e lo spionaggio cinesi nelle università senza gettare ombre su accademici e studenti innocenti? È l'interrogativo che si pone ormai da anni il controspionaggio degli Stati Uniti, preoccupato sia delle attività di raccolta informativa su tecnologie sensibili sia da quelle di monitoraggio dei cittadini cinesi all'estero per evitare che si allontanino dalle direttive del Partito comunista cinese. Il tema è tornato caldo dopo la decisione dell'amministrazione presieduta da Donald Trump di revocare i visti degli studenti cinesi negli Stati Uniti, nata proprio da preoccupazioni legate alo spionaggio.

Un recente allarme sulla sicurezza ha rivelato la presenza di backdoor in inverter di produzione cinese, sollevando preoccupazioni per le infrastrutture rinnovabili negli Stati Uniti.

