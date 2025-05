Tra Pop Art e Nouveau Réalisme osservando la confusione contemporanea nei collage di Ermanno Di Sandro

Immergiti nel mondo di Ermanno Di Sandro, dove pop art e nouveau réalisme danzano in un collage di emozioni e riflessioni sulla confusione contemporanea. In un'epoca in cui la realtà è fragmentata, ogni opera diventa uno specchio dei nostri tempi. Scoprire il suo lavoro significa esplorare come l’arte possa fungere da catalizzatore per comprendere e affrontare le sfide odierne. Non perdere l'occasione di vedere il mondo attraverso i suoi occhi!

La narrazione dei tempi attuali è l'ispirazione creativa di molti artisti che hanno bisogno di spunti per riflettere e manifestare il proprio pensiero; la modalità attraverso la quale ogni autore lascerà emergere le emozioni, le sensazioni e le riflessioni su ciò che è intorno a sé dipende non solo dal suo atteggiamento nei confronti della vita e degli eventi che si susseguono ma anche dal linguaggio stilistico più affine alla sua personalità. Laddove molti prendono sul serio tutte le tempeste e le considerazioni emotive, altri invece sanno sorridere in modo persino irriverente davanti a una società caotica, distratta, superficiale eppure piena di spunti di riflessione a saper guardare oltre il primo impatto; il protagonista di oggi appartiene esattamente a questo gruppo di autori per i quali il segreto dell'approfondimento sta nel saper prendere la vita con leggerezza e con il sorriso per poi spingersi più in fondo valutando risvolti impensati, interrogandosi su abitudini, vizi e virtù che appartengono alla vita moderna.