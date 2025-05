Tra le autrici in gara Wanda Marasca con Di spalle a questo mondo Neri Pozza e Monica Pareschi con Inverness Polidoro

Oggi a Padova si è svelata la cinquina finalista del prestigioso Premio Campiello, un’occasione che celebra la ricchezza della letteratura italiana contemporanea. Tra le autrici in gara, spiccano Wanda Marasca con "Di spalle a questo mondo" e Monica Pareschi con "Inverness". In un'epoca in cui l'80% dei lettori acquista libri online, il valore della narrativa cartacea si fa ancora più prezioso. Chi sarà il vincitore? La suspense cresce!

E ’ stata selezionata oggi a Padova, nell’aula magna di Palazzo del Bo, la cinquina finalista della sessantatreesima edizione del premio letterario Campiello, promosso dalla Fondazione Il Campiello e da Confindustria Veneto. Salone del libro di Torino: l’80% lettori compra libri anche online X Tra gli 81 titoli in concorso, la Giuria dei Letterati, presieduta per la prima volta da Giorgio Zanchini, giornalista Rai e saggista, ha deciso che a contendersi l’ambito riconoscimento letterario saranno Wanda Marasco con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza, 7 voti), Monica Pareschi con Inverness (Polidoro, 6 voti), Fabio Stassi con Bebelplatz (Sellerio Editore, 6 voti), Marco Belpoliti con Nord Nord (Giulio Einaudi Editore, 6 voti) e Alberto Prunetti con Troncamacchioni (Giangiacomo Feltrinelli Editore, 6 voti). 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tra le autrici in gara Wanda Marasca con Di spalle a questo mondo (Neri Pozza) e Monica Pareschi con Inverness (Polidoro)

