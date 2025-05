Tra i dazi Usa e quelli dell’Europa | cosa succede a Volvo?

Volvo Cars affronta una tempesta perfetta: oltre 3.000 posti di lavoro in gioco, tra dazi americani e europei che minacciano la sua stabilità. Questo scenario non è isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di crisi nel settore automotive, dove l'innovazione e la sostenibilità si scontrano con le sfide economiche. Riuscirà Volvo a reinventarsi in un mercato in continua evoluzione? La risposta potrebbe riservare sorprese.

Le ultime notizie non sono affatto incoraggianti. Volvo Cars ha annunciato il taglio di circa 3.000 posti di lavoro. La casa automobilistica di Goteborg, Svezia, sta attraversando un momento delicatissimo tra l’ombra dei dazi di Donald Trump (e pure dell’Unione europea), i costi più elevati dei materiali e il rallentamento delle vendite in Europa. È così che l’azienda, di proprietà del gruppo cinese Geely Holdings, ha reso noto un piano di ristrutturazione del valore di 1,9 miliardi di dollar i per cercare di rimettersi in carreggiata. L’amministratore delegato di Volvo Cars, Hakan Samuelsson, ha indicato come motivo dei licenziamenti il “periodo difficile” dell’intero settore automobilistico mondiale. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Tra i dazi Usa e quelli dell’Europa: cosa succede a Volvo?

Cerca Video su questo argomento: Dazi Usa Dell Europa Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Trump minaccia l’Europa: dazi al 50% dal 1 giugno; Dazi, Trump minaccia l’Europa: tariffe al 50% dall’1 giugno; Trump minaccia l'Europa: «Dazi al 50% dal 1° giugno»; Dazi, Wsj: Trump frustrato per la lentezza dell’Ue nell’affrontare i negoziati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Dazi, ora l’Europa frena: «Aspettiamo i tribunali Usa». Resta caldo anche il fronte tra Cina e Trump

Riporta milanofinanza.it: Dopo la sospensione da parte della Corte del Commercio Internazionale dei dazi da lui imposti, il presidente Trump ha reagito furiosamente sui social ...

Dazi, ora l’Europa deve decidere: aprire alle concessioni oppure tenere la linea dura con Trump

Si legge su corriere.it: Il caos sulle decisioni di Trump e le sentenze dei giudici americani. L’incertezza politica, economica e legale frenerà milioni di scelte di investimento ...

La tentazione dell’Ue: aspettare i verdetti prima del negoziato

Riporta repubblica.it: Bruxelles cerca un compromesso, ma non a tutti i costi. Von der Leyen: “L’87% degli scambi avviene con altri Paesi” ...