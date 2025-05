Tour Non romperle! | 16 giorni di incontri gratuiti sulla prevenzione dell’osteoporosi in 8 città italiane

La salute delle ossa è fondamentale, ma spesso trascurata. Con il tour “Non romperle!”, esperti del metabolismo osseo gireranno l’Italia per 16 giorni, offrendo incontri gratuiti in 8 città. Un’opportunità imperdibile per scoprire come prevenire l’osteoporosi e mantenere le ossa forti. Non lasciare che la tua salute vada in frantumi: unisciti a questo movimento e informati! La tua ossa ti ringrazieranno.

La campagna informativa ‘Non romperle!’ ha dato il via a un tour itinerante di 16 giorni con un motor-home che farà fermate in Genova, Torino, Varese, Pavia, Ancona, Bari, Battipaglia e Frosinone. Durante il percorso, esperti del metabolismo osseo offriranno incontri gratuiti per educare i cittadini sul corretto mantenimento della salute delle ossa. Un approccio . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tour “Non romperle!”: 16 giorni di incontri gratuiti sulla prevenzione dell’osteoporosi in 8 città italiane

Michele Zarrillo al Politeama Genovese con il tour “Cinque giorni da 30 anni”

Michele Zarrillo torna al Politeama Genovese con il suo storico tour “Cinque giorni da 30 anni”, dopo il grande successo invernale.

Cerca Video su questo argomento: Tour Romperle 16 Giorni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Non Romperle! Parte il tour che fa bene alle ossa; Ossa forti e sane, parte il tour in 8 città della campagna 'Non romperle!'; Osteoporosi, un tour in otto città italiane per la salute delle ossa; Ossa forti e sane, parte il tour in 8 città della campagna 'Non romperle!'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ossa forti e sane, parte il tour in 8 città della campagna ‘Non romperle!’

Lo riporta tuobenessere.it: (Adnkronos) - Per promuovere la conoscenza sulla salute delle ossa parte la campagna di informazione 'Non romperle!', un tour di 16 giorni, un ...