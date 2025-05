Totti su Svilar e non solo | Nessun giocatore è incedibile De Rossi? Spero torni alla Roma

Oggi è una giornata cruciale per il futuro della Roma! Totti lancia segnali chiari: nessun giocatore è incedibile e De Rossi potrebbe tornare a casa. Con l'Europa League all'orizzonte, la scelta di un allenatore come Gasperini segna un cambio di passo importante. Riuscirà a dare continuità al lavoro di Ranieri? Il tifoso romanista è con il fiato sospeso, aspettando di vedere come si scriverà il nuovo capitolo giallorosso!

Una giornata decisamente importante quella di oggi per il futuro della Roma, messasi subito al lavoro dopo la conferma dell' Europa League all'ultima di campionato. Niente Champions ma comunque un nome di primo livello per sostituire Ranieri e dare continuità al lavoro di quest'ultimo; un Gasperini che ha detto sì ai giallorossi anche in barba ad una Juventus che aveva provato ad inserirsi all'ultimo, dovendo correre ai ripari dopo la notizia della permanenza di Conte al Napoli. Ora si passerà alla rosa, e da questo punto di vista preziose le parole di un certo Francesco Totti. Il Capitano è intervenuto a margine del World Legends Padel Tour, un evento che lo vede particolarmente coinvolto, trattando il tema Svilar: "Io i forti li blinderei tutti, compreso lui, ma poi magari arriva una squadra blasonata con più soldi.

Totti: «Ranieri ha cambiato la squadra, è un vero uomo di Roma; tornare? Se ci fosse questa opportunità…»

Francesco Totti, icona della Roma, ha espresso il suo entusiasmo per l’attuale squadra allenata da Claudio Ranieri.

