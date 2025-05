Tottenham in colloqui con Eberechi Eze e potrebbe completare l’accordo rapidamente | rapporto

Il Tottenham è in trattativa con Eberechi Eze, un giovane talento che potrebbe dare nuova energia alla squadra. Dopo una stagione deludente, il club londinese punta a risollevare le proprie sorti in vista della Champions League. L'acquisto di Eze non è solo una mossa strategica, ma rappresenta anche un segnale chiaro: il Tottenham è pronto a investire su giovani promesse per tornare a brillare. È il momento per i tifosi di sognare!

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il Tottenham ha salvato la loro stagione vincendo l’Europa League e quindi qualificandosi per la Champions League della prossima stagione. Tuttavia, la loro finitura 17 ° indica probabilmente che l’attuale raccolto di giocatori allo stadio del Tottenham Hotspur non è abbastanza buono e sono necessari gravi miglioramenti se volessero evitare una ripetizione di questa campagna. Un modo in cui il Tottenham sta cercando di migliorare la loro squadra è firmare Eberechi Eze, che è stato in forma sensazionale per Crystal Palace mentre hanno raggiunto un raggio di punti record e il loro primo trofeo in assoluto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham in colloqui con Eberechi Eze e potrebbe completare l’accordo “rapidamente”: rapporto

