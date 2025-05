Tosinvest smentisce le ricostruzioni sui riassetti editoriali

Tosinvest smentisce decisamente le voci su cambiamenti nel management delle sue testate editoriali. In un panorama mediatico sempre più influenzato da notizie infondate, è interessante notare come la trasparenza e la chiarezza siano diventate risorse preziose per le aziende. La comunicazione diretta della Finanziaria sottolinea l'importanza di contrastare le fake news in un'era in cui la verità è spesso in discussione. Una mossa strategica che potrebbe rafforzare la fiducia del pubblico.

"In merito alle notizie circolate su presunti cambi alla guida delle testate editoriali, Finanziaria Tosinvest spa - si legge in una nota - precisa che si tratta di informazioni completamente prive di fondamento. Nessuna modifica è stata decisa né è oggetto di discussione da parte della proprietà o degli organi competenti. Si tratta - prosegue la nota - di ricostruzioni arbitrarie e infondate, frutto di illazioni senza riscontro. L'azienda diffida dunque chiunque dal continuare a diffondere tali notizie, lesive dell'immagine delle testate e dei professionisti che vi operano". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Tosinvest smentisce le ricostruzioni sui riassetti editoriali

Cerca Video su questo argomento: Tosinvest Smentisce Ricostruzioni Riassetti Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Tosinvest smentisce le ricostruzioni sui riassetti editoriali

Riporta iltempo.it: "In merito alle notizie circolate su presunti cambi alla guida delle testate editoriali, Finanziaria Tosinvest spa - si legge in una nota - ...

Tosinvest smentisce: ricostruzioni infondate sui cambi alla guida delle testate

Scrive msn.com: “In merito alle notizie circolate su presunti cambi alla guida delle testate editoriali, Finanziaria Tosinvest” – holding attiva nei settori immobiliare, media e facility management di proprietà della ...