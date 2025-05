Torresina al buio da oltre 6 mesi Chinni M5S | Situazione insostenibile

Torresina vive nell'oscurità da oltre sei mesi, e il grido di allerta di Sandro Chinni del M5S risuona forte. Mentre le città si trasformano in smart city, i quartieri come questo rischiano di restare indietro. La sicurezza e la qualità della vita sono minacciate dall'assenza di illuminazione pubblica. È ora di far sentire la voce dei cittadini: un intervento urgente è necessario per riportare la luce dove manca!

“Situazione insostenibile”. Così Sandro Chinni consigliere del Movimento 5 Stelle nel municipio XIV parla in merito ai problemi legati all’illuminazione pubblica a Torresina, da via Indro Montanelli alle vie limitrofe. Nel quartiere infatti da tempo il servizio non è garantito e le lamentele dei. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Torresina al buio da oltre 6 mesi, Chinni (M5S): "Situazione insostenibile"