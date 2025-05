Torre discarica abusiva all' ex cotonificio

L'ex cotonificio di Torre, un tempo simbolo di un'industria fiorente, si trasforma ora in una discarica abusiva. Sacchi neri riempiono l'entrata, testimoniando un abbandono inquietante e ben pianificato. Questo episodio non è isolato: la gestione dei rifiuti è al centro di un dibattito sempre più acceso in tutta Italia. La polizia è già attiva per indagare, ma ci si interroga: quanto siamo disposti a tollerare? La salute del nostro ambiente è

L'entrata dell'ex cotonificio di Torre diventa una discarica a cielo aperto. Qualche ignoto ha riempito di sacchi neri, accuratamente sigillati, la zona. Un abbandono studiato e in una quantità che è stata portata probabilmente con un mezzo di grandi dimensioni. È stata attivata la polizia. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Torre, discarica abusiva all'ex cotonificio

Cerca Video su questo argomento: Torre Discarica Abusiva Ex Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Torre, discarica abusiva all'ex cotonificio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sequestrata discarica a Torre Annunziata: sversati rifiuti di ogni genere

ilmattino.it scrive: I carabinieri della stazione di Torre Annunziata ... trasformando lo spiazzo in una discarica abusiva a cielo aperto. Scarti di edilizia, pneumatici, rottami di elettrodomestici, rifiuti in ...

Discarica abusiva in una ex cava nella Bat, piena di scarti edili: sequestro da 8 milioni

Da lagazzettadelmezzogiorno.it: La Procura della Repubblica indaga per i reati di realizzazione e gestione di discarica abusiva e illecito amministrativo ... su un’area non autorizzata (ex cava), con la conseguente ...

Ex lido turistico frequetato da Totò

Riporta ilmattino.it: Era il centro della villeggiatura “bene” di Napoli, ora è un’enorme discarica a cielo aperto ... dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. Data in concessione, un tempo nota ...