Torre della Ricerca ultimo mattone | 11 milioni per la speranza dalle Fondazioni Berlusconi e Doris

Un passo importante per la ricerca pediatrica: grazie a un contributo di 11 milioni dalle Fondazioni Berlusconi e Doris, la Torre della Ricerca sta per diventare realtà. Questo progetto “Grande!” evidenzia come il sostegno alla scienza non solo rappresenti una speranza per i giovani pazienti, ma anche un trend crescente di collaborazione tra privato e pubblico nella lotta contro le malattie. Ogni mattone costruito è un futuro che si illumina!

Monza – Un contributo di 11 milioni per costruire la Torre della Ricerca. La Fondazione Luigi Berlusconi e la Fondazione Ennio Doris in prima linea nel sostegno al progetto “Grande!” promosso dalla Fondazione Verga, da tanti anni impegnata nella cura e nella ricerca delle malattie oncoematologiche pediatriche. Grazie a tutti i donatori che hanno sostenuto l’iniziativa e all’importante contributo delle Fondazioni Berlusconi e Doris, i lavori per terminare il polo procedono velocemente: è confermata così la conclusione dell’intervento entro fine anno. L’avamposto scientifico a ccoglierà i ricercatori del Centro Tettamanti e sarà intitolato all’amicizia di Ennio Doris e Silvio Berlusconi e alla loro operosità e lungimiranza, valori che risuonano nella storia della Fondazione Verga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Torre della Ricerca, ultimo mattone: 11 milioni per la speranza dalle Fondazioni Berlusconi e Doris

