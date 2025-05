Torneo Azeglio Vicini 2025 | Cesena ospita il quadrangolare al Romagna Centro

Oggi il Centro Sportivo 'Romagna Centro' di Martorano si tingerà di emozioni con l'edizione 2025 del Torneo 'Azeglio Vicini'. Un quadrangolare che non è solo una competizione, ma un tributo a un grande del calcio italiano. Le formazioni Primavera di Cesena, Brescia, Sampdoria e Vicenza daranno vita a sfide avvincenti, rievocando la tradizione calcistica italiana. Scoprite quale talento emergerà sotto gli occhi di esperti scout!

Sarà il Centro Sportivo 'Romagna Centro' di Martorano a ospitare durante l'intera giornata di oggi l'edizione 2025 del Torneo 'Azeglio Vicini', quadrangolare al quale prenderanno parte le formazioni Primavera di Cesena, Brescia, Sampdoria e Vicenza, club in cui Vicini ha militato da calciatore e con cui aveva mantenuto un forte legame nel corso della sua vita. Quella di Martorano rappresenta la quarta tappa di un progetto itinerante iniziato nel 2022 a Brescia, con la vittoria della Sampdoria. Nel 2023 fu la volta di Vicenza, dove trionfarono proprio i bianconeri, mentre nel 2024, a Genova, fu il Brescia ad alzare la coppa.

