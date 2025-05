Torna ’Musica xtra’ A Palazzo Diamanti c’è Protean Quartet

Torna "Ferrara Musica Xtra" a Palazzo Diamanti, e il protagonista della serata è il talentuoso Protean Quartet! Con un inizio alle 20.30, il quartetto rappresenta l'energia creativa dei giovani musicisti europei. Questo evento si inserisce in un trend crescente di valorizzazione della musica classica in spazi storici, unendo cultura e bellezza. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica in uno dei luoghi più affascinanti d'Italia!

Con il Protean Quartet a Palazzo Diamanti continua la rassegna ’ Ferrara Musica Xtra ’. Tra i giovani quartetti d’archi più interessanti del panorama europeo, il Protean Quartet è il protagonista del concerto di oggi, inizio alle 20.30, per ’Ferrara Musica Xtra’, ciclo di tre concerti cameristici in spazi cittadini di grande fascino. Dopo il successo del primo concerto, che ha visto il violinista Stephen Waarts esibirsi a Palazzo Schifanoia, sarà il Salone d’onore della Pinacoteca Nazionale di Palazzo Diamanti a ospitare l’ensemble che proporrà un concerto dal format particolare, ispirato dall’interazione di concetti antagonisti – individualismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Torna ’Musica xtra’. A Palazzo Diamanti c’è Protean Quartet

