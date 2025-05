Torna Mauro Repetto il nuovo brano è DJ Sole

Mauro Repetto è tornato! Con "DJ Sole", il suo nuovo brano, l'artista sorprende ancora una volta, portando in radio un mix di musica e innovazione. Il videoclip, un vero e proprio action movie diretto da Stefano Salvati, sfrutta tecnologie all'avanguardia, evidenziando il talento di un team di artisti italiani. In un'era in cui l'arte si fonde con la tecnologia, "DJ Sole" rappresenta un connubio perfetto tra creatività e futurismo.

Roma, 30 mag. (askanews) - Torna Mauro Repetto con "DJ Sole", l'inedito arrivato in radio, negli store digitali e online con un videoclip particolare. Un action movie (diretto da Stefano Salvati) realizzato con l'utilizzo di software di nuova generazione; è stato filmato con la collaborazione di un team di artisti italiani tra i migliori nel settore dell'AI e del 3D. "DJ Sole" farà parte della colonna sonora di un progetto che vedrà la luce in concomitanza con la nuova stagione della serie tv sugli 883, di cui il videoclip è pensato come un trailer ideale. Uno spettacolo teatrale dove le nuove tecnologie si uniranno alla creatività di Repetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Torna Mauro Repetto, il nuovo brano è "DJ Sole"

