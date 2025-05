Torna la ztl a Marechiaro | fino a quando resterà in vigore

Torna la ZTL a Marechiaro, una misura che non solo riduce il traffico, ma promuove un turismo sostenibile e di qualità. Dal 31 maggio al 26 ottobre, via Marechiaro si trasforma in un’oasi di tranquillità, incentivando passeggiate e momenti di relax. In un’epoca in cui le città cercano soluzioni per migliorare la qualità della vita, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più green. Sei pronto a scoprire Marechiaro da una nuova prospettiva?

Entra in vigore sabato 31 maggio il dispositivo di circolazione che istituisce la zona a traffico limitato (ZTL) in via Marechiaro. Nel tratto compreso tra via Alfano e piazzetta Marechiaro sarà in vigore il divieto di transito veicolare per l’intera giornata, fino al prossimo 26 ottobre. Nel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Torna la ztl a Marechiaro: fino a quando resterà in vigore

