Il B.EST Rock Festival è pronto a far vibrare la Valtellina dal 26 al 28 giugno 2025! Tre giorni di pura musica rock, un evento che celebra la passione per il live e l'aggregazione. Con artisti incredibili e un'atmosfera da brividi, quest'edizione si inserisce nel crescente trend dei festival gratuiti, rendendo la cultura musicale accessibile a tutti. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica, dove il divertimento è assicurato!

Torna anche quest’anno il B.EST Rock Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi della Valtellina, che dal 26 al 28 giugno 2025 animerà il Campo Sportivo di San Pietro Berbenno (SO) con tre serate gratuite di musica dal vivo, street food e divertimento per tutte le età. Il programma. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Torna B.Est rock festival, tre giornate di puro rock

Torna il festival di musica rock e metal "Big Happy Fest" in ricordo di Maurizio Lentis

Torna il Big Happy Fest, il festival di musica rock e metal dedicato a Maurizio Lentis, giovane donatore, musicista e infermiere.

Festa a Berbenno in attesa del B.EST Rock Festival

primalavaltellina.it scrive: Torna per la seconda edizione la festa in attesa (ma non più inattesa) del B.EST Rock Festival. L’Associazione B.Love scalda i motori per il suo evento di punta con una serata di musica, buon cibo e d ...

Ferrara sotto le stelle, torna il meglio dell'alternative rock

Secondo ansa.it: È stata presentata oggi la nuova edizione di Ferrara sotto le stelle, festival che porta anche quest'anno nel cortile del Castello Estense alcuni dei nomi più interessanti della scena alternative rock ...