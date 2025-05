Torna a parlare Oscar Farinetti | Fico un errore Il turismo dei taglieri è un modello positivo

Oscar Farinetti torna a far discutere con la sua analisi su Fico, un progetto che ha suscitato dibattiti sul futuro del turismo gastronomico in Italia. L’imprenditore sottolinea l’importanza del "turismo dei taglieri", un modello positivo che celebra le tradizioni culinarie locali. In un'epoca in cui il food è diventato un potente attrattore turistico, il suo intervento ci invita a riflettere su come valorizzare le esperienze autentiche. Scopri perché il saper fare italiano non

Discusso da molti, soprattutto per il progetto di Fico (Fabbrica italiana contadina), l'imprenditore Oscar Farinetti è tornato a parlare. Intervistato dalla rivista Quindici, la rivista bisettimanale del master in giornalismo dell'Università di Bologna, Farinetti ha parlato del progetto fallito.

