Torino riparte la linea STAR 2 | collega Porta Susa al Parco del Valentino

Torino si mette in movimento! Da sabato 31 maggio 2025, la riattivazione della linea STAR 2 rivoluzionerà il modo di muoversi in città, collegando Porta Susa al suggestivo Parco del Valentino. Un'opportunità imperdibile per integrare i trasporti pubblici con i parcheggi d’interscambio, rendendo più facile e sostenibile la vita quotidiana. Non perdere l'occasione di scoprire la bellezza di Torino in modo green e pratico!

Da sabato 31 maggio 2025, GTT riattiva la linea STAR 2, che collegherà Porta Susa al Parco del Valentino con un percorso ottimizzato per integrarsi con i parcheggi d’interscambio Palagiustizia, Bixio, Fontanesi e – a lavori ultimati – V Padiglione. La STAR 2 sarà attiva dal lunedì al venerdì per. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino, riparte la linea STAR 2: collega Porta Susa al Parco del Valentino

Si legge su quotidianopiemontese.it: Sarà attiva dal lunedì al venerdì per tutta la giornata, dalle 7 alle 21; il sabato, la domenica e nei festivi sarà in funzione dalle 14.30 alle 21 ...

