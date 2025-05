Torino maxi rissa in strada nel quartiere di Barriera di Milano

Una notte di violenza ha scosso il quartiere Barriera di Milano a Torino, con una maxi rissa che ha coinvolto coltelli e mazze chiodate. Questo tragico episodio si inserisce in un contesto crescente di conflitti territoriali nelle città italiane, dove le tensioni sociali esplodono in modo preoccupante. È fondamentale riflettere su cosa possa generare tali scontri: quali soluzioni possiamo mettere in campo per riportare la calma?

Maxi rissa con coltelli e mazze chiodate al quartiere Barriera di Milano, a Torino. Lo scontro ha visto partecipare diverse persone: dopo una prima aggressione, alcuni uomini hanno tentato di investire con l'auto gli avversari. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno gravissimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Torino, maxi rissa in strada nel quartiere di Barriera di Milano

