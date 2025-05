Torino abbraccia l' Africa sul Po | il gran finale del Festival Panafricano

Torino si prepara a chiudere in bellezza il Festival Panafricano, un evento che ha già coinvolto oltre 4.000 persone. In un'epoca in cui la diversità è sempre più un valore fondamentale, questo festival dimostra come la cultura possa unire e abbattere barriere. Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza unica: concerti, danze e incontri che celebrano le radici africane nel cuore della città. La cultura è davvero il miglior antidoto contro paura e razzismo!

Oltre 4 mila persone hanno partecipato alle prime giornate del festival Panafricano (23, 24, 25 maggio) e ora Torino si prepara al gran finale (31 maggio, 1 e 2 giugno) di questo viaggio festoso perché "La cultura è il miglior antidoto contro la paura e il razzismo", come dichiara Jerome Bohui. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Torino abbraccia l'Africa sul Po: il gran finale del Festival Panafricano

Torino balla con l’Africa: oltre 4 mila persone al Festival Panafricano, ora si attende il gran finale tra musica, diritti e identità

Come scrive giornalelavoce.it: Un progetto che parla al futuro: tra talk sui diritti, spettacoli e bambini sul palco, la città scrive una nuova pagina di convivenza e orgoglio multiculturale ...