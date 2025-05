Torino 40enne fa vivere un inferno alla compagna | pedinamenti inseguimenti e botte

A Torino, un quarantenne trasforma la vita della compagna in un incubo: pedinamenti, inseguimenti e violenza. Questa storia svela l'urgente bisogno di riflessione sulla violenza domestica, un fenomeno che colpisce molte donne e spesso rimane silenzioso. La sorveglianza speciale con braccialetto elettronico è un passo verso la protezione, ma quanto è sufficiente? Scopriamo insieme come la società può fare di più per fermare questa spirale di terrore.

Un quarantenne italiano è stato sottoposto a sorveglianza speciale a Torino per atti persecutori, monitorato con braccialetto elettronico.

Ferito alla schiena nel corso di una lite ai giardini in zona Barca a Torino: 40enne in ospedale

Un uomo di 40 anni è stato ferito alla schiena durante una lite ai giardini di via Anglesio, Torino, venerdì sera.

