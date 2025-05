Topi rifiuti e vegetazione incolta | a Canegrate via alla bonifica del posto di blocco abbandonato

Canegrate si risveglia: è ufficialmente partita la bonifica dell'area antistante la stazione ferroviaria! Un intervento atteso che segna un passo importante verso la riqualificazione urbana. Dopo anni di abbandono, il degrado lascia finalmente spazio a nuove opportunità. Questo progetto non riguarda solo l'estetica, ma rappresenta un impegno collettivo per migliorare la qualità della vita e l'immagine della comunità. Rimanete sintonizzati per scoprire come cambia il volto della città!

Canegrate (Milano), 30 maggio 2025 – È iniziata oggi la bonifica dell’area antistante la stazione ferroviaria di Canegrate da parte degli operai di RFI, dopo l’ennesima segnalazione da parte dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune. Al centro dell'intervento, il cosiddetto “posto di blocco”, un fabbricato in forte stato di degrado situato in via Volontari della Libertà, a pochi metri dalle abitazioni e dalla strada. L’area si presentava con vegetazione incolta, rifiuti di vario tipo – tra cui una lastra sospetta che potrebbe contenere amianto – ed era infestata da roditori. Condizioni che hanno spinto il responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Patrimonio e Tutela dell’Ambiente, l’architetto Antonino Zottarelli, a inviare una richiesta urgente a Ferrovie dello Stato: entro dieci giorni si chiedeva il taglio della vegetazione, la rimozione dei rifiuti e un’operazione di derattizzazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Topi, rifiuti e vegetazione incolta: a Canegrate via alla bonifica del “posto di blocco” abbandonato

