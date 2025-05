Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni | Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia

Tony Effe torna a scaldare il gossip italiano, raccontando di Fedez e Chiara Ferragni nel suo libro "Non volevo ma lo sono". La rivalità sembra alimentata dal successo dell'album Icon e dalle dinamiche delle celebrità nel mondo social. Un dettaglio curioso: Tony svela che Fedez avrebbe cercato di riavvicinarsi dopo i picchi di hype. In un’epoca dove tutto è connesso, gli intrecci tra artisti possono diventare veri e propri fenomeni virali!

Tony Effe torna a parlare del dissing con Fedez e del gossip con Chiara Ferragni. Nella sua autobiografia, Non volevo ma lo sono, infatti, il rapper racconta che all’origine di tutto ci sarebbe il successo da lui ottenuto con l’album Icon. “Appena vede un po’ di hype ci si fionda, ha iniziato ad avvicinarsi dopo che le nostre strade si erano separate” rivela Tony Effe. Il racconto prosegue: “In palestra mi ha chiesto di fare un featuring. Un pezzo per l’estate. Era in fissa perché dovevamo uscire in coppia. Io però avevo già il mio pezzo estivo e gli ho detto di no, educatamente”. Un episodio che il cantante aveva già racconta durante un’intervista. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

