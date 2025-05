Tony Effe sul dissing con Fedez e il gossip con Ferragni | “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Tony Effe svela i retroscena del suo dissing con Fedez in un libro che fa luce su dinamiche inaspettate del mondo della musica e del gossip. “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”, rivela l'artista, mettendo in discussione il confine tra amicizia e rivalità. In un’epoca in cui le celebrità vivono sotto lo sguardo dei paparazzi, il racconto di Tony offre uno spunto per riflettere su come la fama possa alterare le rel

Tony Effe svela i retroscena sul dissing con Fedez e parla del suo rapporto con Chiara Ferragni. Lo ha fatto nel suo libro uscito lo scorso 27 maggio, in cui spiega che tutto sarebbe partito dall'intento del rapper di "attaccarsi" alla sua "energia". Sull'imprenditrice digitale: "Parlavamo tranquillamente, ma con i paparazzi addosso è diventato uno scoop". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tony Effe sul dissing con Fedez e il gossip con Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

