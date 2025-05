Tony Effe si apre sul dissing con Fedez e sul flirt con Chiara Ferragni | Lui appena vede un po’ di hype ci si fionda…

Tony Effe alza il sipario su rivalità e flirt che infiammano il mondo del gossip! Nel suo nuovo libro, svela i retroscena del dissing con Fedez e le speculazioni sul suo legame con Chiara Ferragni. Un racconto che mette in luce come invidie e malintesi possano scatenare tempeste mediatiche. In un'epoca in cui l'hype è il re della comunicazione, chi sarà il prossimo a cavalcare l'onda? Scopri di più nel suo racconto!

Nel suo libro Non volevo ma lo sono, il rapper racconta i retroscena del dissing con Federico Lucia e i gossip con la famosa imprenditrice digitale cremonese, rivelando che tutto sarebbe nato da invidie e malintesi amplificati L'articolo Tony Effe si apre sul dissing con Fedez e sul flirt con Chiara Ferragni: “Lui appena vede un po’ di hype ci si fionda.” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tony Effe si apre sul dissing con Fedez e sul flirt con Chiara Ferragni: “Lui appena vede un po’ di hype ci si fionda…”

Tony Effe e Giulia De Lellis: gravidanza e nuova casa milanese di design esclusivo

Tony Effe e Giulia De Lellis stanno per intraprendere un nuovo capitolo della loro vita: l'arrivo del primo bambino! Mentre si preparano ad accogliere la nuova vita, la coppia ha anche scelto una casa di design esclusivo a Milano, un simbolo del loro amore e della loro crescita insieme.

Cerca Video su questo argomento: Tony Effe Apre Dissing Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tony Effe si racconta: il best seller che tutti stavamo aspettando; Tony Effe pubblica il suo primo libro ''Non volevo ma lo sono''; Tony Effe: «Per rubare il Moncler visto su Totti mi sono beccato 5 anni». La notte da film, la rissa, il nunch; Carla Bruni al Festival di Cannes asfalta tutte, le sorprese di Olly ai suoi fan, la verità dietro Piangere a 90 di Blanco e il libro di Tony Effe… A tutto gossip con Alessi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tony Effe sul dissing con Fedez e il gossip con Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Lo riporta fanpage.it: Tony Effe svela i retroscena sul dissing con Fedez e parla del suo rapporto con Chiara Ferragni. Lo ha fatto nel suo libro uscito lo scorso 27 maggio, in cui spiega che tutto sarebbe partito dall’inte ...

Tony Effe torna a parlare di Fedez e Chiara Ferragni: “Lui era in fissa perché dovevamo uscire in coppia”

Da tpi.it: "Lui cercava di attaccarsi alla mia energia": le rivelazioni del rapper nella biografia "Non volevo ma lo sono" Tony Effe torna a parlare del dissing con Fedez e del gossip con Chiara Ferragni. Nella ...

Tony Effe svela i retroscena del dissing con Fedez e il gossip su Chiara Ferragni

Segnala ecodelcinema.com: Tony Effe svela nel suo libro "Non volevo ma lo sono" dettagli sul dissing con Fedez e il gossip con Chiara Ferragni, mentre la sua carriera musicale continua a crescere.