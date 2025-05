Tombe dei bambini mai nati riesumate a Brescia | i pm chiedono la condanna a due anni per due funzionarie del Comune

Un episodio inquietante scuote Brescia: due funzionarie comunali sono accusate di aver rimosso 2.500 tombe di bambini mai nati senza informare le famiglie. Questo caso solleva interrogativi sull’etica e la sensibilità nel trattamento della memoria dei defunti, in un momento storico in cui si parla tanto di diritti e dignità . Un tema che tocca le corde più profonde della nostra società . Come reagireste di fronte a una simile mancanza di rispetto?

La Procura ha chiesto la condanna a due anni di carcere per la responsabile ai servizi cimiteriali del Comune di Brescia, Monik Liliana Ilaria Peritore, e la direttrice di settore, Elisabetta Begni. Secondo l'accusa nel 2021 avrebbero ordinato la rimozione di 2.500 tombe di bambini mai nati senza darne adeguato avviso alle famiglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Tombe dei bambini mai nati riesumate a Brescia: i pm chiedono la condanna a due anni per due funzionarie del Comune

