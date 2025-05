Tognozzi Juve tutto apparecchiato per il ritorno a Torino | avrà due compiti nella nuova dirigenza allestita da Elkann

Matteo Tognozzi è pronto per il suo grande ritorno alla Juventus, un tassello chiave nella ristrutturazione voluta da John Elkann. Con due incarichi strategici, Tognozzi rappresenta un legame tra passato e futuro. La Juve sta puntando a rinascere in un contesto calcistico sempre più competitivo, dove la storia si intreccia con l'innovazione. Sarà interessante vedere come porterà la sua esperienza spagnola nel cuore del progetto bianconero.

Tognozzi Juve, tutto apparecchiato per il ritorno a Torino: avrà due compiti nella nuova dirigenza che sta allestendo John Elkann per ripartire. È davvero tutto apparecchiato per il ritorno alla Juventus di Matteo Tognozzi, con un lungo passato in bianconero e reduce dall'esperienza in Spagna con il Girona. Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport la Juve si prepara ad accogliere il suo dirigente nel nuovo organigramma dirigenziale che sta allestendo John Elkann: Tognozzi rientrerà alla base per lavorare nell'area sportiva e in quella di scouting.

